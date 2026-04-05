حزب الله يعلن استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية

وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد: "دفاعًا عن وشعبه، وفي إطار الرد على تمادي العدو الإسرائيلي في قصف القرى والمدن وتدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 الأحد بارجة عسكرية إسرائيلية على بعد 68 ميلا بحريا قبالة السواحل ، كانت تتحضر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية".وأضاف أن العملية نُفذت بصاروخ كروز بحري بعد رصد الهدف لساعات، مؤكدًا أن الإصابة كانت مباشرة.ويذكر أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها بارجة حربية إسرائيلية منذ عام 2006 خلال حرب تموز، حين أعلن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني وقتها استهداف البارجة "ساعر" خلال اتصال هاتفي مباشر مع .