الرئيس عون يحسم الجدل: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية وسيلة لحماية لبنان

وقال من بكركي خلال مشاركته في قداس عند الطوائف الغربية، إنه "منذ سنوات ونحن ننتظر قيامة وفي ظل الدمار والتهجير همنا هو الحفاظ على السلم الاهلي الذي هو خط أحمر ومن يحاول المس به فهو يقدم خدمة لاسرائيل".وتابع: "ألف عدو خارج الدار ولا عدو داخل الدار. ولا أحد يريد الفتنة لأن اللبنانيين تعبوا من الحروب. البعض قال عن التفاوض، ماذا سنجني من التفاوض؟ وأنا اقول "ماذا جنينا من حربك؟ التفاوض ليس تنازلا والدبلوماسية ليست استسلاما واتصالاتنا مستمرة لوقف القتل والدمار".وأكد الرئيس عون أن " من حرب أهلية أو فتنة داخلية لأن شعبنا واع".وأسف "لأن هناك من يتهجم على الجيش اللبنانيّ"، وسأل:" ماذا فعلتم للجيش أنتم؟ الجيش يقوم بعمله ولولاه لما كنتم الآن في بيوتكم، فهو لا يعمل وفق الأجندات بل وفق المصلحة الداخلية".