مسقط تحتضن "اجتماع الطوارئ".. تنسيق عُماني إيراني لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

بحث الاجتماع بشكل رئيسي الخيارات الممكنة والسيناريوهات المتاحة لضمان انسيابية العبور والملاحة في ، خاصة في ظل التصعيد والتوترات الجيوسياسية التي تخيم على المنطقة.وقد قدّم الخبراء من الطرفين مجموعة من المقترحات الفنية والرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار حركة المرور في المضيق باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة والطاقة العالمية.يأتي هذا التحرك العُماني الإيراني كخطوة استباقية لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالظروف الأمنية والسياسية الراهنة، وتعزيزاً لروح التعاون بين الدول المطلة على الممر المائي الدولي.