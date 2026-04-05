الرئيس اللبناني: السفير الإيراني ببيروت موجود في السفارة من دون صفة

وكانت الحكومة أصدرت قرارا رسميا بسحب اعتماد شيباني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، مقابل إصرار وحلفائها في على بقائه واعتبار القرار تجاوزا سياسيًا.وأعلنت اللبنانية سحب اعتماد السفير وطلبت منه مغادرة البلاد، مستندة إلى اتفاقية فيينا، متهمة إياه بالتدخل في وتصريحات تتعلق بالسياسة اللبنانية ولقاءات خارج الأطر الرسمية.بالتوازي، استدعي السفير اللبناني في طهران للتشاور، في خطوة عكست انتقال التوتر إلى مستوى دبلوماسي كامل بين البلدين.ورفضت عمليا القرار، إذ أعلن المتحدث باسم خارجيتها أن السفير سيبقى في ويواصل عمله، في تحد مباشر لقرار الخارجية اللبنانية، مع تسريبات عن أن بقاءه جاء بطلب من حلفاء طهران في لبنان، وخصوصا وحركة أمل.