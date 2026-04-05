سوريا تعلن المباشرة بملاحقة المتورطين بالاعتداء على السفارة الامارتية

وقالت الوزارة في بيان إنه "من هذا المنطلق فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا صريحا للقوانين الوطنية".وأضافت أن هذه "التصرفات تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت الأمن الداخلي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".وأشارت الوزارة إلى أنها "باشرت بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولا".ويأتي ذلك بعد تأزم الوضع حول السفارة الإماراتية أمس عندما حاول محتجون الوصول إلى محيط السفارة، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لمنعهم، ما أدى إلى تدافع واحتكاكات مباشرة بين الطرفين.