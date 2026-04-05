ترامب: ارسلنا أسلحة إلى متظاهرين إيرانيين والأكراد احتفظوا بها

وقال ، خلال مقابلة مع قناة " نيوز"، إن سلمت الأسلحة عبر الأكراد.وأضاف "لقد أرسلنا لهم الكثير من الأسلحة. أرسلناها عبر الأكراد. أرسلنا أسلحة إلى المتظاهرين، الكثير منهم، وأعتقد أن الأكراد احتفظوا بها"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، كشف تقرير للقناة الـ"12" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تراجعت عن إشراك الأكراد في هجوم على ، إثر ضغوط من الحلفاء بعد "تسريب" معلومات تتعلق بخطة العملية البرية.وكانت تقارير سابقة أفادت برغبة أمريكية في إشراك القوات المعارضة (بيجاك) في عمل عسكري برّي ضد النظام الإيراني، لكن كشف تفاصيل الخطة الذي دفع إلى تعزيز الدفاعات في البلاد، إلى جانب ضغوط الحلفاء الإقليميين وتردد الأكراد أنفسهم أدى إلى تراجع .ووُصفت الخطة بأنها تهدف إلى "كسر حاجز الخوف" لدى معارضي النظام، ومساعدة الإيرانيين على إطلاق انتفاضة تُفضي إلى إسقاط النظام.وبحسب تقريرالقناة الـ 12، كان من المقرر أن يشارك "عشرات الآلاف" من المقاتلين الأكراد، من مختلف الفصائل الكردية الإيرانية، في العملية، على أن يدخلوا الأراضي الإيرانية في الأيام الأولى من الحرب عبر الحدود مع ، تحت غطاء جوي واسع من الولايات المتحدة وإسرائيل.