طهران: تحركات ترامب المتهورة تجر أمريكا إلى جحيم

اعتبر رئيس ، الأحد، أن تحركات الرئيس الأمريكي المتهورة تجر إلى .

وقال قاليباف، "المنطقة بأكملها ستشتعل لأن ترمب يصر على اتباع أوامر نتنياهو"، مردفا "تحركات ترمب المتهورة تجر إلى يشمل كل عائلة فيها".

ولفت رئيس الى أن " لن يحقق أي مكاسب عبر ارتكاب جرائم حرب"، مضيفا "الحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني".

وصباح الأحد، هدد ترامب بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية ابتداء من الثلاثاء إذا لم يفتح الإيرانيون ، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الطاقة والجسور في .. لن يكون له مثيل!!!.. افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم.. شاهدوا فقط!".



في المقابل، اتهمت ترامب بالتخطيط لارتكاب جرائم حرب، وهددت بالانتقام بهجمات مماثلة على البنية التحتية في ودول .



وفي 28 شباط الماضي، شنت وإسرائيل حربا على إيران استهدفت المدارس والمستشفيات وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني وراح ضحيتها مئات المدنيين، وردا على ذلك العدوان، أطلقت إيران عملية "الوعد 4" ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.