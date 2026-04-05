رد إيراني جديد على تهديدات ترامب: اعتراف بارتكاب جرائم حرب

أكد أن تهديدات بمهاجمة منشآت تشكل "اعترافا واضحا بارتكاب جرائم حرب" من جانب .

وجاء في بيان منشور في قناة على "تلغرام": "أشار ، خلال حديثه مع نظيره الروسي ، في معرض ذكره أيضا تهديدات بمهاجمة المنشآت ، إلى أن هذه التصريحات تعتبر اعترافا واضحا بارتكاب جرائم حرب".

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة، منذ بدء العمليات العسكرية، كانت تشن ضربات على البنية التحتية الصناعية والطاقوية والتعليمية والطبية والنووية الإيرانية، داعيا والوكالة الذرية إلى إدانة الهجمات الأمريكية على المنشآت الإيرانية فورا.

وكان رئيس اعتبر، الأحد، أن تحركات الرئيس الأمريكي المتهورة تجر إلى جحيم.

يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف شبه كامل للملاحة في .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بقصف محطات الطاقة والجسور إذا لم تفتح المضيق، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي هجوم على البنية التحتية سيواجه برد قاس.