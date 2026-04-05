​موسكو: واشنطن لم تفهم أن إيران لا تقبل الإنذارات

وقال أوليانوف في منشور على "تلغرام"، اليوم الأحد، إن " لم تتمكن بعد من الفهم أن لا تقبل الإنذارات، بل تقبل صفقات مبنية على حلول وسط معقولة".وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بتدمير البنية التحتية للطاقة في البلاد إن لم توافق على صفقة بشأن برنامجها النووي والبرنامج الصاروخي وفتح .وبعد ذلك تحدث عن إجراء "مفاوضات جيدة" مع إيران، وحدد لها مهلة جديدة حتى 6 أبريل الجاري.ونفت الخارجية الإيرانية إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، مشيرة إلى أنها تلقت "مقترحات" الجانب الأمريكي بشأن التسوية.واليوم الأحد نشر ترامب منشورا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه بفتح مضيق هرمز حتى يوم الثلاثاء المقبل، مهددا بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران "سأفجر كل شيء" إن لم تنفذ مطالب واشنطن.