بريطانيا تكشف حقيقة إصابة مدمرة تابعة لها قرب لبنان

صرح بذلك مصدر في في حديث وفق وكالة PA، ووصف الادعاءات بأن "مجموعة من منظمة أطلقت النار عن طريق الخطأ على المدمرة Dragon، ظنا منها أنها مدمرة إسرائيلية"، بأنها غير صحيحة.في وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت "قناة 14" العبرية، بأن حزب الله أطلق صاروخ أرض بحر نحو سفينة حربية بريطانية معتقدا أنها إسرائيلية.وأشارت القناة إلى أن التقديرات تفيد بأن السفينة الحربية البريطانية أُصيبت بأضرار، ووفقا للقناة تدل تقديرات إسرائيلية على أنه تم استهداف السفينة بصاروخ تمكن من ألحاق الضرر بها.وصباح الأحد، أعلن حزب الله اللبناني استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية في إطار رده على العدوان الموسع والمتواصل الذي تشنه تل أبيب منذ أكثر من شهر.