بري: الجرائم الاسرائيلية ضد اللبنانيين تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

وقال بري في تصريحات، إن "آلة القتل والدمار الإسرائيلية تمادت في حرب الإبادة التي تشنها على والتي كان أبشع وجوهها العدوان الجوي الغاشم الذي استهدف العاصمة والضاحية الجنوبية ومناطق واسعة من البقاع والجبل ، وصيدا وقرى عدة في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين من بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ داخل الأحياء والأبنية المكتظة بالسكان في جريمة حرب مكتملة الأركان" .واضاف ان "جريمة اليوم المتزامنة مع إتفاق وقف النار الذي أعلن في المنطقة ولم تلتزم به (إسرائيل) ومستوياتها السياسية والأمنية هو إختبار جدي للمجتمع الدولي وتحد صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تغتالها يومياً من خلال إمعانها باغتيال الإنسانعلى نحو غير مسبوق في التاريخ المعاصر ، وهي بنفس الوقت إختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء".