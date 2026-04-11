في لبنان.. 17 قتيلا و7 جرحى منذ صباح اليوم

وفي وقت سابق كانت آخر حصيلة مسجلة 12 قتيلا وعدد من الجرحى.وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات صباح اليوم على بلدات زوطر الغربية وجبشيت وكفرصير جنوبي لبنان ودير جنوبي .من جهته أعلن " " عن استهداف ثكنة يعرا بصلية صاروخية، كما استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية وتجمّع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.واستهدف الحزب بنى تحتية تتبع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة أدميت بصلية صاروخية.كما طالت الغارات الإسرائيلية حي الراهبات في النبطية وبلدة كفررمان وغارة على بلدة كفرصير وأخرى غارة استهدفت بلدة جبشيت وغارة على زفت وعلى بلدة في مرجعيون وعلى مدينة .وغارات بين البازورية وعيتيت وغارة على الشهابية في صور جنوب لبنان، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مدينة الخيام ويحمر الشقيف في الجنوب، وسقط جرحى جراء غارة قرب مستوصف كفرصير.وخرق الطيران الحربي جدار الصوت فوق عدد من المناطق .وفي حصيلة غير نهائية لضحايا الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم، سقط 7 قتلى وعدد من الجرحى في إجمالي ضحايا الغارات التي طالت أيضا في إقليم التفاح جنوب لبنان ومحيط مستشفى تبنين الحكومي.