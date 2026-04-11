"فاينانشال تايمز": المفاوضات بين واشنطن وطهران في مأزق

وحسب مصدر للصحيفة، فإن تصر على سيطرتها على المضيق وحقها في فرض الضريبة على عبور السفن، وإن المفاوضين الإيرانيين يرفضون فكرة الرقابة المشتركة للمضيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة فتح ، الذي تمر عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، لا تزال حجر العثرة في المفاوضات بين الجانبين، التي تجري في باكستان.



يذكر أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني برئاسة قاليباف، والأمريكي برئاسة نائب رئيس جاي دي فانس، بدأت في العاصمة إسلام آباد، اليوم السبت.



ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات.