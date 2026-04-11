الكشف عن آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران

وقالت عن مصدر، "المطالب المفرطة للوفد الأمريكي عرقلت تقدم الفرق الفنية في التوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات".وأضاف المصدر، "المشاورات مستمرة وإيران تصر على الحفاظ على منجزاتها العسكرية وتؤكد ضرورة ضمان حقوق شعبها"، مردفا "ملف من أبرز القضايا التي تشهد خلافا جديا بين الإيرانيين والأمريكيين".يذكر أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني برئاسة قاليباف، والأمريكي برئاسة نائب رئيس جاي دي فانس، بدأت في العاصمة إسلام آباد، اليوم السبت.ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات.