بدء جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين والولايات المتحدة الأمريكية في باكستان.

وقالت عن مصدر، "بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين والولايات المتحدة وباكستان".

وأضاف المصدر، "الجولة الثالثة بحضور قاليباف وعراقجي وعلي وفانس وويتكوف وكوشنر".

الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني عن مصدر، "الجولة الثالثة قد تكون الأخيرة التي يمنحها الوفد الإيراني لواشنطن"، مضيفا "الوفد الإيراني يسعى في الجولة الثالثة للتوصل إلى إطار مشترك للمفاوضات".

يذكر أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني برئاسة قاليباف، والأمريكي برئاسة نائب رئيس جاي دي فانس، بدأت في العاصمة إسلام آباد، اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات.