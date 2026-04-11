اعتقال ثلاثة إيرانيين في الولايات المتحدة

أعلنت الأميركية في بيان أن ثلاثة مواطنين إيرانيين اعتقلتهم السلطات الفيدرالية بعد أن أنهى وزير الخارجية وضع إقامتهم الدائمة القانونية.

وتم التعرف على المعتقلين على أنهم: سيد هاشمي، ومريم طاهماسبی، وابنهما، وأوضحت الوزارة أن هاشمي هو ابن ، المعروفة باسم "ماري الصارخة"، والتي كانت المتحدثة باسم المسلحين الإسلاميين الذين اقتحموا السفارة الأميركية في عام 1979 واحتجزوا 52 أمريكيًا رهائن لمدة 444 يومًا.

وأضافت الوزارة أن ابتكار شغلت لاحقًا مناصب أخرى داخل النظام الإيراني.



وقالت الخارجية الأمريكية إن هاشمي وطاهماسبی وابنهما دخلوا عام 2014 بتأشيرات صدرت خلال ، وحصلوا على إقامة دائمة قانونية عبر برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة عام 2016، مشيرة إلى أن علّقت لاحقًا إصدار التأشيرات الجديدة ضمن هذا البرنامج.



وكان وزير الخارجية قال في منشور على إكس:"هذا الأسبوع، قمتُ بإنهاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بهم، واليوم أصبح سيد عيسى هاشمي، ومريم طهماسيبي، وابنهما رهن احتجاز والجمارك الأميركية، بانتظار ترحيلهم من بلادنا. لم يكن ينبغي لعائلتها أبداً أن تُمنح امتياز العيش في بلدنا، وهو امتياز استثنائي".

وأضاف "لا يمكن لأميركا أن تصبح وطناً لإرهابيين معادين لها أو لعائلاتهم — وفي ظل إدارة ، لن يحدث ذلك أبداًط، وفق وصفه.