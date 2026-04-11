مسؤول باكستاني: المفاوضات إيجابية لكنها شهدت تقلبات

أكد مسؤول باكستاني، اليوم السبت، أن المفاوضات بين والولايات المتحدة الأمريكية إيجابية لكنها شهدت تقلبات.

ونقلت " " عن مسؤول باكستاني، "المفاوضات إيجابية إلى حد كبير لكنها شهدت تقلبات في الأجواء"، موضحا "استئناف المحادثات على المستوى الفني مؤشر على تقدم في المرحلة الأولية".

يذكر أن المفاوضات بين الوفدين الإيراني برئاسة قاليباف، والأمريكي برئاسة نائب رئيس جاي دي فانس، بدأت في العاصمة إسلام آباد، اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين لإجراء المفاوضات.