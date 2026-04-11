ترامب يحذر الصين: ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران

وقال في كلمة له، "لقد هزمنا الإيرانيين عسكريا وقد زرعوا ألغاما بحرية، وربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق وربما لا".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث نحن منتصرون"، مردفا "دمرنا البحرية الإيرانية والنيتو لم يساعدنا".

ولفت ترامب "انتصرنا على بحرية ودمرنا 150 سفينة لهم"، مضيفا "لدينا كاسحات ألغام في ونقوم بتمشيطه".

وتابع "نحن في محادثة معمقة مع إيران وسنرى ما سيحدث ونحن فائزون في كل الأحوال"، محذرا " ستواجه مشاكل كبيرة إذا شحنت أسلحة إلى إيران".