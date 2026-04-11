عضو في الوفد الإيراني يكشف تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة

وفي التفاصيل، نقلت "MS NOW" عن دبلوماسي أجنبي داخل ، قريب من المحادثات الجارية في إسلام آباد، قوله إن الإيرانيين يشعرون وكأن لديهم اليد العليا.وقال مندوب إيراني في إسلام آباد "المحادثات سارت بشكل جيد حتى الآن. تستمع إلينا".هذا ويقود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي على هذا المستوى الرفيع من الاجتماعات المباشرة بين وإيران لأول مرة منذ عام 1979.وبدأت المحادثات الثلاثية المباشرة بعد أن التقى الخصمان المتحاربان بشكل منفصل (كل على حدة) مع الباكستاني ، الذي برز كوسيط رئيسي بين الجانبين، حسبما أكد مسؤول في .وكان رئيس قد أكد في البداية أن بلاده لن تتفاوض ما لم يتم أولا تحقيق إجراءين رئيسيين — وقف إطلاق النار في والإفراج عن الأصول الإيرانية الخاضعة لعقوبات شديدة.من جهته، صرح الرئيس الأمريكي بأنه "لا يملك أي فكرة" عن كيفية تقدم هذه المفاوضات الحساسة، لكنه أوضح أنه يتوقع أن تفتح الحيوي أمام حركة الشحن البحري "في مستقبل غير بعيد".