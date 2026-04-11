سوريا.. خروج دفعة جديدة من المعتقلين في سجون "قسد"

وقالت المصادر إن هذه الدفعة هي الثالثة من الموقوفين والمعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم من سجون "قسد"، حيث جرى إطلاق سراح الدفعتين الأولى والثانية في 10 و19 مارس الماضي ووصل عددهم في حينه إلى 400 موقوف في الدفعة الثانية، فيما لم يعلن عن العدد الحقيقي من الذين تم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى.ووفقا للمصادر ذاتها فإن التقديرات تشير إلى وجود عدد غير معلوم من المعتقلين في سجون "قسد" التي كانت تبسط سيطرتها على مناطق واسعة في محافظات والرقة ودير في شمال شرقي .وأشارت المصادر إلى أن أسباب الاعتقال "ترتبط بولاء هؤلاء للحكومة في دمشق ومعارضتهم لسياسة في شمال شرق البلاد".وكانت قد أعلنت في 30 يناير الماضي التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد"، يقضي بوقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لدخولها التدريجي في مؤسسات الحكومة السورية وهو ما يحصل اليوم على مراحل سبقتها هجمات خاطفة شنتها القوات الحكومية على "قسد" التي خسرت أنصارها من المكون العربي بعد اصطفافه إلى جانب قوات الحكومة السورية.