ايران: اختلفنا بالمفاوضات مع واشنطن على ثلاث قضايا

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، تابعته ، "بحثنا في المفاوضات البنود الإيرانية الـ10 ونقاط الطرف الأمريكي"، مشيرة الى انه "توصلنا في المفاوضات لتفاهم بشأن بعض النقاط واختلفت وجهات النظر بشأن 3 قضايا".وأضافت أن "المفاوضات مع انتهت دون التوصل لاتفاق نتيجة الخلاف على 3 قضايا"، مبينة، أنه "خضنا المفاوضات في جو من عدم الثقة وسوء الظن، وطريق الدبلوماسية لم يغلق وهو وسيلة دائمة لصون مصالحنا الوطنية".ولفتت الى انه "لم نكن نتوقع التوصل لاتفاق خلال جولة مفاوضات واحدة"، مردفة أنه "ناقشنا قضايا معقدة في ظروف معقدة وملفات جديدة كمضيق هرمز وقضايا المنطقة".