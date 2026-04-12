إيران تحمل واشنطن المسؤولية: مبادراتنا كانت "بناءة" لكن امريكا فشلت في كسب ثقتنا

وشهدت المحادثات، التي جرت برعاية باكستانية، حضوراً رفيع المستوى تمثل بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، تزامناً مع هدنة دامت أسبوعين. وفي سياق متصل، حمّل الأسبق مسؤولية الإخفاق، مشيراً إلى محاولتها "إملاء" الشروط. وبحسب تقارير صحفية، تمثلت أبرز نقاط الخلاف في مطالبة بالسيطرة على ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، مما يضع مصير وقف إطلاق النار الحالي في مهب الريح.وفي وقت سابق من اليوم، كشفت عن تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي مع خلال جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة إسلام آباد، ملاحِظة أن الخلاف حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية" حال دون إتمام التفاهم بين الطرفين.وفي مقابلة مع والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بقائي، أن المحادثات شهدت توافقاً على بعض الملفات، إلا أن "تباين وجهات النظر" لا يزال سيد الموقف في قضايا جوهرية أخرى.يأتي هذا التصريح في وقت كان فيه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قد وضع النقاط على الحروف مشيراً إلى أن غياب التزام إيراني قاطع بالتخلي عن البرنامج النووي يمثل العقبة الأساسية أمام الجانب الأمريكي.وفيما يخص مستقبل الحوار، تبنى بقائي نبرة دبلوماسية مرنة رغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقف المسار التفاوضي، حيث صرح بأن "الدبلوماسية لا تنتهي أبداً".مؤكداً أنه لم يكن من الواقعي توقع حسم ملفات شائكة كهذه في جلسة واحدة.