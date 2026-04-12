حزب الله ينفي علاقته بخلية خططت لاغتيال شخصية دينية بدمشق

ووصف الحزب في بيان رسمي هذه الادعاءات بأنها "كاذبة ومفبركة"، مؤكدا عدم وجود أي نشاط أو وجود عسكري له على الأراضي السورية في الوقت الراهن.وجاء نفي الحزب ردا على بيان للداخلية السورية صدر أمس السبت، أفاد بإحباط "مخطط تخريبي" يستهدف أمن العاصمة، إذ أوضحت الوزارة أن وحداتها رصدت امرأة أثناء محاولتها زرع عبوة ناسفة أمام منزل شخصية دينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما بدمشق، مما أدى إلى توقيف 5 أشخاص يشكلون أعضاء الخلية، وتفكيك العبوة دون وقوع إصابات.وذكرت التحقيقات السورية الأولية أن الخلية مرتبطة بحزب الله، وأن أفرادها تلقوا تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد شملت مهارات زرع المتفجرات.تحذير من جهات استخباريةودعا الحزب السلطات السورية إلى "التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافا"، مشيرا إلى وجود "جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين وسوريا".وكان الحزب قد قاتل لسنوات إلى جانب قوات نظام المخلوع منذ اندلاع عام 2011 حيث كانت تشكل حلقة وصل وإمداد رئيسية بين والحزب.وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها السلطات السورية الحالية -التي أطاحت بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024- اتهامات للحزب، ففي فبراير/شباط الماضي، أعلنت دمشق تفكيك خلية مسؤولة عن هجمات في منطقة المزة، وقالت حينها إن الأسلحة المستخدمة مصدرها ، وهو ما نفاه الحزب جملة وتفصيلا في ذلك الوقت.