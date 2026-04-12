نيويورك تايمز: الخطوة التالية بيد ترامب

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولي أن "كل خيار يحمل كلفة سياسية واستراتيجية كبيرة".وأشارت الصحيفة إلى نائب ، جي دي فانس قدم عرضاً نهائياً لإيران لإنهاء برنامجها النووي لكنها رفضته.وأوضحت أن رهان ترامب يتلخص في أن الضغط العسكري الكبير سيجبر على تغيير موقفها، لكن اعتبرت أن الصمود بحد ذاته انتصار، وأكدت أن الخسائر لم تُضعف موقفها بل زادته صلابة.وقالت إن فريق ترامب يخشى من الانجرار إلى مفاوضات طويلة ومعقدة، بينما يرى مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن على إيران "الاستسلام ببساطة"، وهو ما لا يبدو واقعياً.جوهر الخلاف لا يزال كما هوصحيفة تايمز تطرقت إلى أن إيران ترفض التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، فيما ترى في ذلك تهديداً دائماً بإمكانية تصنيع سلاح نووي.وأشارت إلى أنه ورغم 38 يوما من الحرب، إلا أن مواقف الطرفين على ما يبدو "أصبحت أكثر تشدداً، لا أكثر مرونة".وقال إن "الورقة الأساسية لدى ترامب الآن هي التهديد باستئناف العمليات العسكرية، خاصة أن وقف إطلاق النار الهش ينتهي في 21 نيسان".غير أن الصحيفة قالت إن خيار استئناف العمليات العسكرية مكلف سياسيا واقتصاديا، خصوصاً مع تأثير الحرب على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.الملف الأكثر إلحاحاوشددت على الملف الأكثر إلحاحاً هو إعادة فتح ، الذي أصبح ورقة ضغط رئيسية بيد إيران، إلى جانب مطالبها الأخرى مثل تعويضات عن الأضرار الناجمة عن القصف والدمار ورفع العقوبات.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة رفضت دفع تعويضات، وأكدت أن رفع العقوبات سيكون تدريجياً فقط في حال التوصل إلى اتفاق.الفريق المنتصروخلصت الصحيفة إلى كلا الطرفين يعتقد أنه خرج منتصراً من الجولة الأولى، بسبب قوتها العسكرية وطهران بسبب صمودها، لكن النتيجة الفعلية هي جمود سياسي، مع غياب أي استعداد حقيقي لتقديم تنازلات، ما يجعل المرحلة القادمة مفتوحة على مفاوضات طويلة أو تصعيد جديد.