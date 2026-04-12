القدموس ترتدي الأبيض بعد عاصفة مصحوبة بالبرد

شهدت مدينة القدموس في محافظة طرطوس السورية عاصفة مصحوبة بالبرد أدت إلى تغطية شوارع ومنازل المدينة بطبقة كثيفة من حبات البرد.

وأفاد شهود عيان بأن العاصفة ترافقت مع تساقط كثيف لحبات البرد، الأمر الذي تسبب في إعاقة الحركة مؤقتاً في بعض الطرقات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق اللحظات التي اكتست فيها المدينة باللون الأبيض، وسط تفاعل واسع مع المشهد غير المعتاد في هذا التوقيت.