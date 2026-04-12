"حصار هرمز واستعداد قتالي".. ترامب يطلق جملة تهديدات ضد ايران بعد فشل مفاوضات اسلام اباد
دوليات
2026-04-12 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
784 شوهد
هدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الاحد،
إيران
وطالبها بفتح
مضيق هرمز
.
وكتب
ترامب
في منصة "تروث سوشيال": "يزعمون أنهم قاموا بزرع ألغام في المياه، رغم أن أسطولهم البحري بالكامل، ومعظم القطع البحرية المخصصة لـ"زرع الألغام" لديهم، قد دُمرت تدميرا شاملا".
واضاف "ربما يكونون قد فعلوا ذلك بالفعل، ولكن أي مالك سفينة قد يجرؤ على المخاطرة في ظل هذا الوضع؟"، مردفا "إن ما حدث يمثل عارا كبيرا وضررا دائما يلحق بسمعة
إيران
، وبما تبقى من "قادتها" غير أننا قد تجاوزنا مرحلة الانشغال بكل تلك الأمور. كما وعدوا، فإنه يجدر بهم أن يشرعوا فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذا الممر المائي الدولي، وبأقصى سرعة ممكنة! فهم ينتهكون كافة القوانين والأعراف المرعية دون استثناء".
وتابع "لقد تلقيت إحاطة شاملة ومفصلة من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بشأن الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد.
بدأ الاجتماع مع الجانب الإيراني في ساعات الصباح الأولى، واستمر طوال الليل، ليقارب بذلك الـ20 ساعة. بوسعي أن أخوض في تفاصيل دقيقة، وأن أتحدث عن الكثير من المكاسب التي تحققت غير أن هناك أمراً واحداً فقط هو الذي يكتسب الأهمية القصوى: ألا وهو أن إيران ترفض رفضا قاطعا التخلي عن طموحاتها النووية! ومن جوانب عديدة".
واكمل ترامب بالقول "قد تبدو النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من الاستمرار في عملياتنا العسكرية حتى بلوغ غايتها النهائية إلا أن كل تلك النقاط تفقد قيمتها وتصبح بلا جدوى مقارنة بالسماح بوقوع القوة النووية في أيدي أشخاص يتسمون بمثل هذا القدر من التقلب والصعوبة وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاتهم".
واستدرك "خلال تلك الساعات الطويلة التي استغرقها الاجتماع،
نشأت
علاقة ود واحترام متبادل بين ممثلي الثلاثة وبين ممثلي إيران — وذلك أمر لا يدعو للاستغراب — وهم:
محمد باقر قاليباف
وعباس عراقجي وعلي
باقري
، غير أن هذا الأمر لا يكتسب أي أهمية تُذكر، لأن ممثلي قد أظهروا صلابة وحزما لا يلينان فيما يتعلق بالقضية الواحدة والأهم على الإطلاق".
وقال ترامب "وعليه، وبأثر فوري، ستباشر
البحرية الأمريكية
عملية فرض حصار على كافة السفن التي تحاول دخول
مضيق هرمز
أو مغادرته. سيبدأ الحصار في غضون وقت قصير، وستشارك دول أخرى في عملية الحصار هذه".
واتم "نحن في حالة استعداد قتالي تام وسوف تقوم قواتنا العسكرية بالقضاء على ما تبقى من إيران!".
مقالات ذات صلة
طهران وواشنطن تعلنان انطلاق المفاوضات الرسمية بينهما في اسلام اباد
08:26 | 2026-04-11
تحرك بحري نحو مضيق هرمز قبيل انطلاق محادثات إسلام آباد
07:28 | 2026-04-11
الوفد الايراني يصل اسلام اباد
16:19 | 2026-04-10
إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان للمشاركة بمحادثات إسلام آباد
11:46 | 2026-04-08
ترامب
ايران
محمد باقر قاليباف
البحرية الأمريكية
المبعوث الخاص
دونالد ترامب
جاريد كوشنر
عباس عراقجي
محمد باقر
علي باقري
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
سياسة
34.34%
10:39 | 2026-04-11
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
10:39 | 2026-04-11
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
محليات
29.76%
02:32 | 2026-04-12
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
02:32 | 2026-04-12
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
03:48 | 2026-04-11
اقتصاد
20.85%
03:48 | 2026-04-11
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
03:48 | 2026-04-11
انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز
سياسة
08:18 | 2026-04-11
سياسة
15.05%
08:18 | 2026-04-11
انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عملية العد والفرز
08:18 | 2026-04-11
أحدث الحلقات
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
نشرة أخبار السومرية
١١ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-11
ناس وناس
منطقة الشعلة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
استديو Noon
الطموح 5-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-05
اخترنا لك
بسبب ايران.. ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50%
12:00 | 2026-04-12
قاليباف: واشنطن فشلت في كسب ثقة طهران رغم مبادراتنا
10:56 | 2026-04-12
أوروبا تدعو للحل الدبلوماسي بعد تعثر مفاوضات واشنطن وطهران
08:43 | 2026-04-12
القدموس ترتدي الأبيض بعد عاصفة مصحوبة بالبرد
08:21 | 2026-04-12
نيويورك تايمز: الخطوة التالية بيد ترامب
07:48 | 2026-04-12
المفاوضات بين طهران وواشنطن.. قاليباف: الثقة معدومة والكرة في ملعب أمريكا
07:44 | 2026-04-12
