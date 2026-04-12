قاليباف: واشنطن فشلت في كسب ثقة طهران رغم مبادراتنا

وأشار قاليباف، إلى أن بلاده دخلت المحادثات بحسن نية وإرادة للتوصل إلى نتائج، لكن التجارب السابقة، خصوصاً الحروب، جعلت الثقة بالطرف الأميركي محدودة.وأضاف أن الوفد الإيراني قدم مقترحات وصفها بـ”التقدمية”، غير أن الجولة انتهت دون تحقيق اختراق.وشدد قاليباف على أن “دبلوماسية القوة” تبقى خياراً موازياً إلى جانب العمل العسكري لاستعادة حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن باتت تدرك مبادئ ، وعليها الآن أن تقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقتها.كما أعرب عن شكره لـ"باكستان لدورها في تسهيل المفاوضات"، مشيداً بدعم الشعب الإيراني واصفاً البلاد بأنها “جسد واحد”، في إشارة إلى وحدة الموقف الداخلي.