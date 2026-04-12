روسيا تعرض الغاز على أوروبا بشروط.. والأسعار تقفز وسط التوترات



أكد المتحدث باسم الكرملين، ، أن مستعدة لمواصلة إمداد بالغاز في حال توفر فائض بعد تلبية طلب الأسواق البديلة، مشيراً إلى أن أوروبا قادرة على إيجاد مصادر أخرى.



بالتزامن، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد، مع صعود مؤشر TTF فوق 50 يورو للميغاواط/ساعة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، قبل أن تتقلب لاحقاً.



وتواجه القارة تحديات متزايدة في أمن الطاقة، مع انخفاض المخزونات واعتماد كبير على الغاز المسال، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تصل إلى ركود تضخمي.