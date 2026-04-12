واشنطن: إيران رفضت وقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن رفضت دعوة لوقف تمويل حركة حماس وحزب الله والحوثيين في المنطقة، بالتزامن مع تمسكها ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وذكر المسؤول وفق وكالة "رويترز" أن " رفضت دعوة لوقف الدعم المالي لكل من حركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثيين".

وأضاف المصدر أن رفضت أيضا فتح بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، وهو الممر المائي الحيوي لإمدادات .

كما رفضت طهران رفضت طلبا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، وفق المصدر.

وبعد إعلان فشل المفاوضات بين وإيران، قال متحدث باسم إن "وجهات النظر اختلفت حول قضيتين مهمتين"، وأضاف المتحدث: "لم يفضِ ذلك إلى اتفاق".

ولم يكشف المسؤول الإيراني طبيعة الخلافين اللذين تحدث عنهما، إلا أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نقل عن مصدر مطلع على المحادثات التي انطلقت السبت وانتهت صباح الأحد في إسلام آباد، قوله إنهما يتعلقان بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات، قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار على إيران عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.