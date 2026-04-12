بيان جديد من الحرس الثوري حول مضيق هرمز ومرور السفن

حذر الإيراني اليوم الأحد، من أن اقتراب السفن العسكرية من يُعد خرقا لوقف إطلاق النار.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها: "تعلن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي أنه خلافا لادعاءات كاذبة من قبل بعض مسؤولي العدو، فإن مفتوح ويخضع لسيطرة وإدارة ذكية، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بعبور السفن غير العسكرية بشكل غير ضار".

ولفتت الى أن "السفن العسكرية التي، تحت أي عنوان أو أي ذريعة، تنوي الاقتراب من مضيق هرمز، سيُعتبر اقترابها خرقًا لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بشدة وبحزم".



ويأتي هذا التحذير في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي تجاه ، دعا فيها إلى فتح مضيق هرمز، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها تسببت في إثارة القلق والاضطراب والمعاناة على مستوى الأفراد والدول.



كما أعلن عن فرض حصار بحري شامل على المضيق، متوعدا بتدمير ما تبقى من إيران.



وتتزامن هذه التطورات مع تعثر المفاوضات التي عُقدت في العاصمة إسلام آباد بين الجانبين الإيراني والأمريكي.