الكشف عن موقف بريطانيا من إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
عضو بفريق التفاوض الإيراني يكشف الشروط التي "أفشلت" المفاوضات
دوليات
2026-04-12 | 15:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,024 شوهد
كشف النائب الإيراني محمود نبويان، عضو الفريق المفاوض الإيراني، الشروط الأمريكية التي "أفشلت" المفاوضات مع
الولايات المتحدة
في العاصمة
الباكستانية
إسلام آباد.
وحسب النائب محمود نبويان، فإن المطالب الأمريكية المفرطة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق مع
الولايات المتحدة
هي: كانت
أمريكا
تطالب تقاسم الأرباح مع
إيران
في
مضيق هرمز
، نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران، إلغاء حق إيران في تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما".
ويأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات التي عُقدت في إسلام آباد بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بهدف التوصل إلى سلام وحل لأزمة مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، والحرب بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن
واشنطن
"لن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وأن "الكرة باتت في ملعب
طهران
".
في المقابل، شدد رئيس
البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف
على أن بلاده خاضت المفاوضات بحسن نية، مشيرا إلى انعدام الثقة في الجانب الأمريكي بسبب تجارب سابقة مرتبطة بالحروب.
وفي أعقاب ذلك، أطلق الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تهديدات تجاه إيران، دعا فيها إلى فتح مضيق هرمز، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها طهران تسببت في إثارة القلق والاضطراب والمعاناة على مستوى الأفراد والدول، كما أعلن عن فرض حصار بحري شامل على المضيق، متوعدا بتدمير ما تبقى من إيران.
مقالات ذات صلة
عضو في الوفد الإيراني يكشف تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة
17:34 | 2026-04-11
وزير الخارجية الإيراني: بداية جديدة مع واشنطن واتفاق على مواصلة التفاوض
09:56 | 2026-02-06
الرئيس الايراني: وجهت عراقجي بالتفاوض مع واشنطن بعد ضغوطات من "دول صديقة" بالمنطقة
01:33 | 2026-02-03
تسنيم تكشف مدة المفاوضات الإيرانية–الأمريكية في باكستان
06:11 | 2026-04-11
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
محليات
33.13%
02:32 | 2026-04-12
امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً
02:32 | 2026-04-12
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
سياسة
30.07%
10:39 | 2026-04-11
من هو نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد؟
10:39 | 2026-04-11
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
محليات
18.71%
11:07 | 2026-04-12
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
11:07 | 2026-04-12
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.09%
03:48 | 2026-04-11
أسعار الدولار تبدأ الأسبوع بانخفاض في الأسواق العراقية
03:48 | 2026-04-11
الكشف عن موقف بريطانيا من إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
18:29 | 2026-04-12
إعلام أمريكي: محادثات جديدة بين واشنطن وطهران قد تعقد خلال أيام
18:01 | 2026-04-12
قتيل وستة مصابين بإطلاق نار في نيوجيرسي
17:35 | 2026-04-12
الجيش الأمريكي يعلن عن حصار على موانئ إيران
17:01 | 2026-04-12
ترامب يتوقع بقاء أسعار النفط مرتفعة حتى "انتخابات نوفمبر"
16:33 | 2026-04-12
إيران تكشف حصيلة جديدة تخص الحرب الأخيرة
16:01 | 2026-04-12
