عضو بفريق التفاوض الإيراني يكشف الشروط التي "أفشلت" المفاوضات

كشف النائب الإيراني محمود نبويان، عضو الفريق المفاوض الإيراني، الشروط الأمريكية التي "أفشلت" المفاوضات مع في العاصمة إسلام آباد.

وحسب النائب محمود نبويان، فإن المطالب الأمريكية المفرطة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق مع هي: كانت تطالب تقاسم الأرباح مع في ، نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% خارج إيران، إلغاء حق إيران في تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما".

ويأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات التي عُقدت في إسلام آباد بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بهدف التوصل إلى سلام وحل لأزمة مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، والحرب بين الطرفين.



وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وأن "الكرة باتت في ملعب ".



في المقابل، شدد رئيس على أن بلاده خاضت المفاوضات بحسن نية، مشيرا إلى انعدام الثقة في الجانب الأمريكي بسبب تجارب سابقة مرتبطة بالحروب.



وفي أعقاب ذلك، أطلق الرئيس الأمريكي تهديدات تجاه إيران، دعا فيها إلى فتح مضيق هرمز، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها طهران تسببت في إثارة القلق والاضطراب والمعاناة على مستوى الأفراد والدول، كما أعلن عن فرض حصار بحري شامل على المضيق، متوعدا بتدمير ما تبقى من إيران.