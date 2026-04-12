ترامب يتوقع بقاء أسعار النفط مرتفعة حتى "انتخابات نوفمبر"

وقال ، الذي يقضي حاليا نهاية الأسبوع في ، وفق قناة " نيوز" ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستنخفض بحلول الخريف: "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".

وتشير بيانات "غاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأمريكية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية أبريل نيسان.

وجاءت تصريحات ترامب اليوم بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، على الرغم مما قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال ترامب عبر إن ستبدأ في فرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرته، وستعترض أي سفينة تدفع رسوم عبور لإيران، وذلك بعدما لم تفلح المحادثات المطولة بين وإيران في باكستان في التوصل إلى اتفاق سلام.



وكتب عبر حسابه على "تروث سوشال": "لن يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوما غير قانونية"، ومن المرجح أن يزيد أي حصار أمريكي من حالة الضبابية التي تكتنف آفاق التوصل إلى حل نهائي للصراع الذي يشهد حاليا وقفا هشا لإطلاق النار لمدة أسبوعين. وتأتي الخطوة الجديدة ردا على إغلاق لممرات ملاحية حيوية في المضيق، مما أدى إلى العالمية بنحو خمسين بالمئة.