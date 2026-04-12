الجيش الأمريكي يعلن عن حصار على موانئ إيران

أعلن ، عن تنفيذ حصار على موانئ بدءاً من الاثنين 13 نيسان الحالي.

وقالت ، "سننفذ حصارا على موانئ بدءا من 13 نيسان الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي".

وأضافت "لن نعيق حركة السفن المتجهة للموانئ غير الإيرانية"، موضحة أن " الحصار الذي سنفرضه يشمل كل الموانئ الإيرانية على وخليج ".

ويأتي ذلك بعد تعثر المفاوضات التي عُقدت في إسلام آباد بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بهدف التوصل إلى سلام وحل لأزمة والملف النووي الإيراني، والحرب بين الطرفين.



وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء"، وأن "الكرة باتت في ملعب ".



في المقابل، شدد رئيس على أن بلاده خاضت المفاوضات بحسن نية، مشيرا إلى انعدام الثقة في الجانب الأمريكي بسبب تجارب سابقة مرتبطة بالحروب.



وفي أعقاب ذلك، أطلق الرئيس الأمريكي تهديدات تجاه إيران، دعا فيها إلى فتح مضيق هرمز، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها طهران تسببت في إثارة القلق والاضطراب والمعاناة على مستوى الأفراد والدول، كما أعلن عن فرض حصار بحري شامل على المضيق، متوعدا بتدمير ما تبقى من إيران.