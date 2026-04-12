قتيل وستة مصابين بإطلاق نار في نيوجيرسي

وقال المسؤولون إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة في هذا الهجوم، الذي يعتبر مثابة إطلاق النار الجماعي رقم 100 في حتى الآن هذا العام.وقال لمقاطعة يونيون عن إطلاق النار: "لا يبدو أنه عمل عنف عشوائي"، لكنه لم يقدّم دوافع إطلاق النار. ولم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات، ولا تزال السلطات تلاحق المنفذ أو المنفذين، بحسب المسؤولين.وقع الحادث الدموي قبيل الساعة التاسعة مساء في موقع سلسلة الوجبات السريعة على "الطريق 22"، والذي تم إغلاقه بينما كان المحققون يمشطون المكان بحثا عن الأدلة.وصرح رجل صديقته تعمل في الموقع لشبكة "CBS" بأن مجموعة من الرجال الملثمين اقتحموا المطعم وأطلقوا عدة طلقات بعد أن شقوا طريقهم بالقوة إلى المنضدة، ووصف والد أحد العاملين المشهد بأنه "ساحة حرب".