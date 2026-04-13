تركيا: اسرائيل تعمل على افشال المفاوضات الايرانية - الامريكية

قال وزير الخارجية فيدان خلال مشاركته كضيف في ": "يحتاج الطرفان الأمريكي والإيراني إلى وقف إطلاق النار".‎وأضاف: "لكن يجبألا نهمل الدور الإسرائيلي "المخرّب والمعطّل" لأي وقف لإطلاق النار وللتفاوض ولإنهاء الحرب ".‎وأشار فيدان إلى أن وفدي الطرفين الإيراني والأمريكي حاليا، عادا إلى بلديهما، من أجل تقييم ما تم عرضه وتقديمه وبحثه خلال المحادثات في إسلام آباد، خاصة الطرف الإيراني الذي سيدرس ويقيّم العرض الذي تم تقدّيمه له.وأردف الوزير التركي: "لا أظنّ أن موضوع المرور عبر دون مشاكل ودون دفع رسوم، سيكون مشكلة لاحقاً في حال تم التوصل لاتفاق شامل ونهائي بين والولايات المتحدة".‎وأوضح أن بعض الدول، مثل وفرنسا، عرضت سابقا إنشاء آلية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال "إنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات".. ولكن إنشاء مثل هذه القوة يواجه صعوبات وعقبات كثيرة، خاصة في ظلّ استمرار الحرب وعدم التوصل لاتفاق، على حد قوله.وقال فيدان: "هناك متضررون كثر من إغلاق مضيق هرمز، كالاتحاد الأوروبي والصين والهند ودول جنوب ، والدول التي تعتمد على إمدادات النفط من ، ولذلك يجب أن تشارك هذه الدول بصيغة حلّ أزمة مضيق هرمز".