قطر تؤكد لإيران ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها كورقة ضغط

وذكر بيان للخارجيّة القطرية أن "وزير الخارجية القطرية بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني تثبيت وقف إطلاق النار".وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية أعرب لعراقجي عن ضرورة تجاوب الأطراف مع الوساطة لحل الأزمة سلميًا".وأكد وزير الخارجية "ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها ورقة ضغط"، مشددًا على "آثار إغلاق الممرات البحرية على إمدادات الطاقة والغذاء".