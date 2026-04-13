الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان على إلى 2089 شهيدًا و6762 جريحًا.





وذكر بيان للوزارة أن" الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 13 نيسان ارتفعت إلى 2089 شهيدًا".



واشارت الى ان "عدد الجرحى بلغ 6762 جريحًا".