إيران بشأن عبور هرمز: مشروط مقابل رسوم للسفن غير المعادية

وأشار جوكار في حديث لوكالة "فارس" الإيرانية" إلى أن السفن التجارية العائدة للدول غير المعادية باتت تعبر المياه الإقليمية الإيرانية شمال وجنوبها مقابل رسوم عبور محددة.وأضاف أن الوضع الراهن جاء في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في ، إذ تقرر أن تسير الملاحة التجارية في المضيق وفق منظومة إدارية تشرف عليها للحرس الثوري، مع التأكيد على أن السفن التجارية التابعة للدول غير المعادية تعبر من شمال جزيرة لارك إلى جنوبها.وكشف جوكار أن المجلس يعمل على وضع نظام قانوني منظم لمضيق هرمز، مستندا إلى مبدأ السيادة الإيرانية الكاملة على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي.