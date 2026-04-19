لماذا ترامب صرخ بوجه مساعديه وطالبه مستشاروه بتقليل المقابلات الصحفية؟

وذكرت مصادر الصحيفة أن المقربين من الرئيس الأمريكي مرارا نصحوه بتقليل تفاعله مع الصحافة. وافق لفترة، ثم عاد إلى ممارساته السابقة. بل إن كان يمازح أحيانا المتحدثة باسم كارولين ليفيت، قائلا لها إنه تحدث إلى صحفي وأطلعه على أخبار مهمة، وكان على ليفيت الانتظار لمعرفة ذلك من تقرير منشور.وأشارت إلى أن ترامب يلجأ أيضا إلى "الارتجال" بشكل منتظم عند النشر على منصة "تروث سوشيال".فعلى سبيل المثال، صرح مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه للصحيفة بأن منشورا نُشر في 7 نيسان، والذي هدد فيه بتدمير الحضارة الإيرانية، كان مرتجلا وليس جزءا من خطة للأمن القومي.وصرخ ترامب في وجه مساعديه لساعات بعد أن أسقطت مقاتلة أمريكية.وأكدت مصادر "وول " أن الرئيس الأمريكي صرخ في وجه مساعديه لساعات بعد أن علم في أوائل نيسان أن طائرة مقاتلة أمريكية قد أسقطت فوق إيران.ووفقا للمصادر فقد خشي ترامب من تكرار أزمة الرهائن عام 1979، حين اقتحم طلاب إيرانيون في واحتجزوا 66 دبلوماسيا وموظفا أمريكيا كرهائن، وطالب بعملية بحث وإنقاذ فورية لإنقاذ طاقمي طائرة "إف-15إي" التي أُسقطت. إلا أن الجيش كان بحاجة إلى وقت لوضع خطة عمل. وتلقى مساعدو ترامب تحديثات لحظية عن سير العمليات، لكنهم، خشية أن يقوض تسرع الرئيس الأمريكي العملية، اقتصروا على إطلاعه على النقاط الرئيسية فقط، وامتنعوا عن إجراء المناقشات معه.ترامب عارض العملية البرية في جزيرة خرج الإيرانية خشية الخسائر الفادحةكما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي عارض استيلاء على جزيرة خرج في إيران، خشية أن تؤدي العملية البرية إلى خسائر فادحة.وأكدت مصادر الصحيفة أنه تم طمأنة الرئيس الأمريكي بنجاح عملية الإنزال على الجزيرة. ومع ذلك، كان ترامب يعتقد أن الجيش الأمريكي سيكون هدفا سهلا وسيتكبد "خسائر فادحة لا يمكن قبولها".