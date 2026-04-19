أزمة هرمز تكشف شرخا بين السياسيين والعسكريين الايرانيين

واستندت الصحيفة إلى "التراجع السريع لإيران عن إعادة فتح "، مما عقد مهمة متفاوضي وواشنطن في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب تماما.فبعد يوم من إعلان فتح المضيق، أطلق الإيراني النار على سفينتين تجاريتين على الأقل في للمرة الأولى خلال فترة وقف إطلاق النار، وبث تحذيرات للملاحين بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، مما دفع السفن التي كانت تحاول العبور إلى العودة.ويشير هذا التعبير العلني عن الانقسام، إلى صعوبات مقبلة في التعامل مع النظام الإيراني، في وقت يحاول به الرئيس الأميركي انتزاع تنازلات تسمح له بإنهاء الحرب منتصرا.وبينما يقول الوسطاء إن وإيران أبدتا بعض المرونة في المحادثات، وأعلن أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، فإن ما حدث لاحقا بشأن المضيق يظهر أن أولئك الذين يعربون عن استعدادهم لتسوية الأزمة قد لا يحظون بالدعم الكامل من العسكريين الإيرانيين المتشددين الذين أحكموا قبضتهم على السلطة حديثا.وقال محمد عامرسي الخبير في الشؤون الإيرانية عضو المجلس العالمي لمركز ويلسون، وهو مركز أبحاث في : "يتصرف الغرب عادة كما لو أن دولة ذات تسلسل قيادي واضح: تتفاوض مع ، ثم ترفع الأمر إلى الجهات العليا، وتُتخذ القرارات. انتهى الأمر".وأضاف لـ"وول ": "عندما تشتد الأمور، يميل من يملكون السلاح والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة إلى كسب النقاش"، في إشارة إلى تنامي نفوذ العسكريين في إيران.وأفاد دبلوماسي إيراني ومصدر آخر مطلع على المفاوضات، أن إعلان عراقجي فتح مضيق هرمز، الجمعة، كان محاولة لإظهار انفتاح على التسوية في لحظة حاسمة للمحادثات، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لمدة أسبوعين.وتسبب إعلان وزير الخارجية الإيراني في انخفاض أسعار النفط، وحظي بإشادة سريعة من ترامب على منصات التواصل الاجتماعي.وقال سينغ، المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في الأميركي: "يبدو أن بيان عراقجي يهدف إلى فتح باب المفاوضات أكثر من فتح مضيق هرمز، ويشير إلى اهتمام إيران بالتوصل إلى اتفاق".لكن بعد ساعات، بث شخص عرف نفسه بأنه عضو في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، رسالة عبر الراديو البحري تفيد أن المضيق لا يزال مغلقا، وأن السفن بحاجة إلى إذنه للمرور، وذلك وفقا لتسجيلات أجراها طاقم في الخليج وتمت مشاركتها مع صحيفة " جورنال".في الوقت نفسه تقريبا، انتقدت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عراقجي بشدة لإعلانه فتح المضيق عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "ينبغي على وزارة الخارجية إعادة النظر في هذا النوع من التواصل".بل إن مرتضى محمودي، وهو نائب متشدد بارز، دعا إلى إقالة عراقجي، قائلا إن تصريحه "ساهم في خفض أسعار النفط وقدم هدية للولايات المتحدة".