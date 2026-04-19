البيت الأبيض يحسم الجدل: فانس سيحضر مفاوضات إسلام آباد

يأتي ذلك على الرغم من إنكار أن نائبه سيحضر أحدث جولة من المفاوضات، قائلا لقناة "MS Now" إن ذلك كان بسبب مخاوف أمنية.وأثارت تعليقات حالة من الالتباس حول المسؤولين الحاضرين في المحادثات في إسلام آباد، حيث قال الرئيس إن "ممثليه" سيكونون هناك مساء الغد.وفي السياق ذاته، لا يريد جهاز أن يكون فانس والرئيس في نفس المكان بذات الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بالسفر إلى المنطقة وسط الحرب الجارية والمخاطر الأمنية، ولكن أيضا للسفر المحلي، وفقا لمصادر مطلعة على سياسة جهاز الخدمة السرية، وإذا قرر ترامب في النهاية السفر إلى باكستان في حالة إنجاز صفقة نهائية، فمن المحتمل أن يحتاج فانس إلى العودة إلى أولا.وستكون المفاوضات الجديدة بعد أكثر من أسبوع من وجود فانس في باكستان إلى جانب ويتكوف وكوشنر لجولة أولى من المحادثات، بعد أن انتهت تلك المفاوضات دون اتفاق لإنهاء الصراع، وردا على الرسائل المتضاربة بشأن الوفد الأمريكي، قال مسؤول في لشبكة سي إن إن: "لقد تغيرت الأمور".