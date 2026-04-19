إسرائيل تنشر خريطة أراض تسيطر عليها في جنوب لبنان 

نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، وللمرة الأولى خريطة لخط انتشاره الجديد داخل مما سيؤدي إلى ⁠بسط سيطرته على عشرات القرى اللبنانية التي بات معظمها خاليا من السكان، وذلك بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.ويمتد خط الانتشار المبين في الخريطة من الشرق ⁠إلى الغرب، ويتوغل ‌لما بين 5 و10 كيلومترات من الحدود داخل ⁠الأراضي اللبنانية، حيث تقول إسرائيل إنها تعتزم إنشاء ما ⁠تصفها بالمنطقة العازلة.واستهدف الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية في المنطقة، قائلا إن هدفه هو حماية المدن التي ⁠تقع في شمال إسرائيل من هجمات حزب الله.ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين اللبنانيين أو من جماعة حزب ‌الله المدعومة من .واتفقت إسرائيل ولبنان الخميس الماضي على وقف لإطلاق النار ‌في القتال الدائر ‌بين إسرائيل والجماعة اللبنانية.وجاء الاتفاق الذي توسطت فيه ⁠في أعقاب أول محادثات مباشرة منذ عقود بين إسرائيل ولبنان في 14 نيسان.