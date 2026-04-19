طهران تهدد بمواجهة أي "مغامرة جديدة" من واشنطن وتل أبيب

وشدد بزشكيان على أن الحصار البحري لإيران يمثل انتهاكا واضحا لتفاهمات التهدئة.وأضاف الرئيس الإيراني أن التصريحات التهديدية من المسؤولين الأمريكيين تعزز الشكوك حول جدية وتؤكد سعيها لتكرار نماذج سابقة والإضرار بالمسار الدبلوماسي، وأكد أن ستواجه بقوة أي مغامرة جديدة من قبل أو .يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت فرض الحصار على ومنع مرور جميع السفن المتجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية في 13 نيسان الحالي.