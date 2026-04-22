تمساح جائع يقتحم فندقاً بحثاً عن "بوفيه" العشاء

وبحسب صحيفة " " أفاد شهود عيان من السياح أن المفترس الضخم تصرف وكأنه أحد النزلاء، حيث حاول الاستفسار عن طاولة في غياب الموظفين، بل وحاول تسلق مكتب الاستقبال للوصول إلى المطبخ بعدما وجد المطعم مغلقاً.ووصف السائح البريطاني جون ريتشاردز المشهد قائلاً إن التمساح استقر لفترة فوق منصة البوفيه، ثم انتقل للاسترخاء على أحد المقاعد قبل أن يتوجه إلى مسطح مائي في الشرفة الأمامية للفندق.وأضاف ريتشاردز متهكماً أن أوضحوا أن خدمة الغرف متاحة على مدار الساعة للبشر فقط، ولا تشمل التماسيح الجائعة.من جانبها، سارعت أجهزة الأمن لتطويق المكان لضمان سلامة السياح، حتى وصول فريق مختص من هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي.وتمكن الخبراء من تقييد التمساح باستخدام الحبال والأقمشة ونقله بأمان لإعادة إطلاقه في بيئته الطبيعية بنهر زمبيزي، مؤكدين عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.وفي تعليقها على الحادثة، أكدت إدارة الفندق أن قرب المنشأة من الحياة البرية يعد جزءاً أساسياً من هويتها وتجربتها السياحية، مشيدة بالتعامل السريع والاحترافي مع الموقف.كما نشر الفندق مقطع فيديو للواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي معلقاً بروح الفكاهة أن الزائر غير المتوقع كان يريد فقط معرفة سبب تأخر خدمة الغرف في منطقة لا تعرف حدوداً بين الطبيعة والمدنية.