الجيش الإسرائيلي: إصابة 45 عسكرياً في معارك جنوب لبنان خلال 48 ساعة

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن "الساعات الـ48 الماضية شهدت إصابة 45 ضابطاً وجندياً خلال المعارك الدائرة في".وأضاف البيان، أن "إجمالي عدد المصابين من العسكريين منذ تجدد القتال في الجبهة الشمالية بتاريخ 2 آذار الماضي، ارتفع ليصل إلى 735 جريحاً"، مبيناً أن "من بين هؤلاء المصابين 44 عسكرياً في حالة خطرة، و100 آخرين وصفت إصاباتهم بالمتوسطة".وتأتي هذه الاعترافات في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية تصعيداً عسكرياً واسعاً، وسط تقارير ميدانية تؤكد نجاح الكمائن والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في استهداف تجمعات وآليات جيش الاحتلال، ما أدى إلى وقوع إصابات بليغة في صفوف ضباطه وجنوده.