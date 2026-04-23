إيران ترد على قرارات جامعة الدول العربية
المزيد
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
دوليات
2026-04-23 | 17:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
388 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن تمديد وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن تل أبيب وبيروت.
جاء ذلك في بيان له بعد اجتماع وصفه بأنه "تاريخي"، حيث أوضح تفاصيله قائلا: "اجتمع اليوم كل من رئيس
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
، ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ووزير الخارجية
ماركو روبيو
، والسفير لدى
إسرائيل
مايك هاكابي
، والسفير لدى
لبنان
ميشال
عيسى
، مع ممثلين رفيعي المستوى عن إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي. وقد سار الاجتماع على خير ما يرام".
وأضاف
ترامب
: "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من
حزب الله
'".
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لاستضافة قادة البلدين في
البيت الأبيض
قريبا، قائلا: "إنني أتطلع، في المستقبل القريب، إلى استضافة رئيس وزراء إسرائيل
بيبي
نتنياهو، ورئيس لبنان
جوزيف عون
"، وختم ترامب تصريحاته قائلا: "لقد كان شرفا عظيما لي أن أشارك في هذا الاجتماع التاريخي للغاية".
ويأتي هذا التمديد لوقف إطلاق النار في وقت تواصل فيه المنطقة حالة من التوتر والحذر، بعد سلسلة من الاشتباكات والغارات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
16:14 | 2026-04-21
أول تعليق لإيران بعد تمديد ترامب وقف إطلاق النار
17:15 | 2026-04-21
الدفاع السورية تعلن تمديد مهلة وقف إطلاق النار
15:55 | 2026-01-24
باكستان تحث واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار
09:59 | 2026-04-21
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
منوعات
27.29%
05:22 | 2026-04-22
"وفاة فضل شاكر داخل السجن"... إليكم الحقيقة واخر مستجدات قضيته!
05:22 | 2026-04-22
ارتفاع كبير باسعار الدولار في السوق العراقية
اقتصاد
26.01%
09:19 | 2026-04-22
ارتفاع كبير باسعار الدولار في السوق العراقية
09:19 | 2026-04-22
اجواء شتوية لا ترضى بالرحيل رغم ارتفاع الحرارة.. حالة مطرية حتى الاحد
محليات
24.65%
02:54 | 2026-04-22
اجواء شتوية لا ترضى بالرحيل رغم ارتفاع الحرارة.. حالة مطرية حتى الاحد
02:54 | 2026-04-22
مع نهاية الاسبوع.. قفزة جديدة لأسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
22.04%
04:06 | 2026-04-23
مع نهاية الاسبوع.. قفزة جديدة لأسعار الدولار في الاسواق العراقية
04:06 | 2026-04-23
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اخترنا لك
رايتس ووتش: تدمير جسر القاسمية في لبنان جريمة حرب
01:41 | 2026-04-24
زلزال بقوة 5.8 درجة في البحر المتوسط
01:35 | 2026-04-24
إيران ترد على قرارات جامعة الدول العربية
18:33 | 2026-04-23
بدء المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض
16:48 | 2026-04-23
ترامب يعلن رفضه "عرضا إيرانيا" لفتح مضيق هرمز
16:11 | 2026-04-23
إيران ترد على تصريحات ترامب حول وجود انقسام داخي
16:10 | 2026-04-23
