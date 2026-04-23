ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

جاء ذلك في بيان له بعد اجتماع وصفه بأنه "تاريخي"، حيث أوضح تفاصيله قائلا: "اجتمع اليوم كل من رئيس ، ونائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، ووزير الخارجية ، والسفير لدى ، والسفير لدى ، مع ممثلين رفيعي المستوى عن إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي. وقد سار الاجتماع على خير ما يرام".وأضاف : "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من '".وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لاستضافة قادة البلدين في قريبا، قائلا: "إنني أتطلع، في المستقبل القريب، إلى استضافة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ورئيس لبنان "، وختم ترامب تصريحاته قائلا: "لقد كان شرفا عظيما لي أن أشارك في هذا الاجتماع التاريخي للغاية".ويأتي هذا التمديد لوقف إطلاق النار في وقت تواصل فيه المنطقة حالة من التوتر والحذر، بعد سلسلة من الاشتباكات والغارات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.