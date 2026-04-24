إيران: لن نسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمنا من تصدير نفطنا

وقال المسؤول الإيراني، في رسالة تحذيرية واضحة للدول المعنية، وفق ما نقله البوابة الرسمية للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط في المنطقة. وإذا حُرم مواطن واحد منا من الوصول إلى الكهرباء بسبب حماقة العدو، فسيُحرم 10 أشخاص آخرين في المنطقة من التيار الكهربائي".وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه عضو لجنة والسياسة الخارجية في علي حزريان، أن تواصل تصدير النفط رغم الحصار البحري الأمريكي، بل إن أحجام الصادرات زادت مقارنة بفترة ما قبل الحرب.وكانت وطهران قد أعلنتا في 8 أبريل عن وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج، ورغم عدم الإعلان عن استئناف الأعمال العسكرية، بدأت فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في وقت تبذل فيه جهات وساطة جهودا لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات.كما ألمح المندوب الدائم لإيران لدى ، أمير سعيد إرواني، إلى إمكانية استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن في العاصمة إسلام آباد، لكن بشرط رفع الحصار البحري الأمريكي.