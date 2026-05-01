إسرائيل تستنسخ غزة جنوب لبنان

وذكرت الصحيفة أن معظم نشاط الجيش الإسرائيلي في يشبه إلى حد كبير التحركات التي نفذتها القوات في عام 2025، حيث يعتمد على استراتيجية التدمير الممنهج للمنازل والمنشآت المدنية.ووصفت الصحيفة هذه العمليات بأنها "نسخ ولصق" للأساليب المستخدمة في قطاع غزة، مع تركيز على هدم البنية التحتية السكنية بشكل منهجي تحت ذريعة القضاء على البنية العسكرية لحزب الله.وأشارت إلى أن هذا النمط أثار داخل حول فعاليته وتداعياته السياسية والإنسانية في .في غضون ذلك، ذكرت وسائل اعلام ان قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف اليوم الجمعة منطقة وادي الحجير وأطراف بلدات فرون والغندورية وتولين والصوانة وقلاويه جنوب لبنان، فيما أفاد المراسل بتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.