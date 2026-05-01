بعد عزم ترامب فرض رسوم على السيارات.. كيف رد الاتحاد الأوروبي؟

أفاد بذلك لانج، رئيس الدولية في البرلمان الأوروبي، وكتب على منصة التواصل X: "خطة الرئيس الأمريكي لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على سيارات غير مقبولة.ويواصل البرلمان الأوروبي تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسكتلندا ويعمل على وضع الصيغة النهائية للتشريع. وبينما يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، يواصل الجانب الأمريكي انتهاكها".وأضاف البرلماني: "من فرض تعريفات جمركية على أكثر من 400 نوع من الصلبوالألومنيوم إلى الاستهداف الحالي للسيارات، لقد شهدنا مثل هذه التحركات التعسفية من قبل... يجب على الاتحاد الأوروبي أن يظل واضحا وحازما".في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالاتفاقيات التجارية مع .من جانبها، صرحت بأنها تواصل تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة في إطار الإجراءات التشريعية المعتمدة.