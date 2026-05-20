إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب أسطول غزة

وذكرت رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن “تطلب اعتذارا عن معاملة” النشطاء و”التجاهل التام” لمطالب الحكومة الإيطالية.وأقرت ، الثلاثاء، باختطاف جميع نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الـ 430 ونقلتهم إلى سفنها.وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت عمليات أزمات "أسطول الصمود العالمي"، أن "الجيش الإسرائيلي تدخل بشكل غير قانوني ضد جميع سفن الأسطول في المياه الدولية واحتجز الناشطين".وبمشاركة 54 قاربا، أبحر الأسطول، الخميس، من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على منذ عام 2007.وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بالاستيلاء على قوارب بالأسطول واعتقال مشاركين فيه، وهو ما قوبل بموجة إدانة واسعة، منها التي وصفت هذه الخطوة بأنها عملا "مخز ولا إنساني".ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم حوالي 1.5 مليون نازح، أوضاعا إنسانية كارثية في قطاع غزة، تفاقمت بسبب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين.ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2025، تواصل إسرائيل عملياتها عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي، ما أسفر عن مقتل 877 فلسطينيا وإصابة 2602 آخرين، وفق بيانات محلية.